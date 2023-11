Verona girls best Sun Prairie West; Memorial holds off Sun Prairie East

(AP) - GIRLS PREP BASKETBALL

Beaver Dam 64, Sheboygan Area Luth. 52

Beloit Memorial 76, Milwaukee Hamilton 5

Cambridge 52, Columbus 42

Deerfield 45, Brodhead 42

Dodgeville 54, Black Hawk 35

Janesville Craig 72, Middleton 65

Madison East 71, Madison West 22

Madison La Follette 59, Janesville Parker 41

Madison Memorial 51, Sun Prairie East 40

Mineral Point 50, Platteville 42

Oregon 71, Cuba City 54

Rio 53, Johnson Creek 20

Riverdale 69, Richland Center 31

Verona 78, Sun Prairie West 59

Waterford 61, Racine Horlick 41

West Salem 84, Viroqua 25

Whitewater 39, Burlington 34

