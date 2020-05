Green Bay Packers release 2020 schedule

The Green Bay Packers have released their 2020 season schedule, which includes three games right here on NBC15.

According to the schedule posted on packers.com:

REGULAR SEASON:

WEEK 1 · Sun 09/13 · 12:00 PM CDT

Minnesota Vikings

TV: FOX

RADIO: WTMJ MILWAUKEE / WIXX GREEN BAY

WEEK 2 · Sun 09/20 · 12:00 PM CDT

Detroit Lions

TV: FOX

RADIO: WTMJ MILWAUKEE / WIXX GREEN BAY

WEEK 3 · Sun 09/27 · 7:20 PM CDT

New Orleans Saints

TV: NBC

RADIO: WTMJ MILWAUKEE / WIXX GREEN BAY

WEEK 4 · Mon 10/05 · 7:15 PM CDT

Atlanta Falcons

TV: ESPN

RADIO: WTMJ MILWAUKEE / WIXX GREEN BAY

WEEK 5 · BYE WEEK

WEEK 6 · Sun 10/18 · 3:25 PM CDT

Tampa Bay Buccaneers

TV: FOX

RADIO: WTMJ MILWAUKEE / WIXX GREEN BAY

WEEK 7 · Sun 10/25 · 12:00 PM CDT

Houston Texans

TV: FOX

RADIO: WTMJ MILWAUKEE / WIXX GREEN BAY

WEEK 8 · Sun 11/01 · 12:00 PM CST

Minnesota Vikings

TV: FOX

RADIO: WTMJ MILWAUKEE / WIXX GREEN BAY

WEEK 9 · Thu 11/05 · 7:20 PM CST

San Francisco 49ers

TV: FOX

RADIO: WTMJ MILWAUKEE / WIXX GREEN BAY

WEEK 10 · Sun 11/15 · 12:00 PM CST

Jacksonville Jaguars

TV: FOX

RADIO: WTMJ MILWAUKEE / WIXX GREEN BAY

WEEK 11 · Sun 11/22 · 12:00 PM CST

Indianapolis Colts

TV: FOX

RADIO: WTMJ MILWAUKEE / WIXX GREEN BAY

WEEK 12 · Sun 11/29 · 7:20 PM CST

Chicago Bears

TV: NBC

RADIO: WTMJ MILWAUKEE / WIXX GREEN BAY

WEEK 13 · Sun 12/06 · 3:25 PM CST

Philadelphia Eagles

TV: CBS

RADIO: WTMJ MILWAUKEE / WIXX GREEN BAY

WEEK 14 · Sun 12/13 · 12:00 PM CST

Detroit Lions

TV: FOX

RADIO: WTMJ MILWAUKEE / WIXX GREEN BAY

WEEK 15 · TBD

Carolina Panthers

TV: TBD

RADIO: WTMJ MILWAUKEE / WIXX GREEN BAY

WEEK 16 · Sun 12/27 · 7:20 PM CST

Tennessee Titans

TV: NBC

RADIO: WTMJ MILWAUKEE / WIXX GREEN BAY

WEEK 17 · Sun 01/03 · 12:00 PM CST

Chicago Bears

TV: FOX

RADIO: WTMJ MILWAUKEE / WIXX GREEN BAY

“Flexible scheduling” will be used in Weeks 11-17. Additionally, in Weeks 5-10, flexible scheduling may be used in no more than two weeks. In Weeks 5-16, the schedule lists the games tentatively set for Sunday Night Football on NBC. Only Sunday afternoon games are eligible to be moved to Sunday night, in which case the tentatively scheduled Sunday night game would be moved to an afternoon start time.