More heat and humidity on the way for Wednesday

MADISON, Wis. (WMTV) -- THE NBC15 WEATHER AUTHORITY FORECAST FROM METEOROLOGIST CHARLIE SHORTINO:
WEATHER IMPACT TODAY IS LOW (1) DUE TO HEAT AND HUMIDITY.
Warm and humid conditions will continue across the region into the weekend. High temperatures will peak in the mid-90s on Friday with heat indices rising to 105 to 110.
*** HEAT ADVISORY IN EFFECT FROM NOON THURSDAY UNTIL 11PM SATURDAY ***
TODAY: SUNNY TO PARTLY CLOUDY, WARM AND HUMID.
HIGH: 88
WIND: BECOMING SE 5
TONIGHT: MOSTLY CLOUDY WITH SHOWERS/T-STORMS LIKELY.
LOW: 71
WIND: S 5-10
THURSDAY: SHOWERS/T-STORMS LIKLEY IN THE MORNING, THEN PARTLY CLOUDY HOT AND HUMID.
HIGH: 92
FRIDAY: MOSTLY SUNNY, HOT AND HUMID.
HIGH: 96
SATURDAY: PARTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS/T-STORMS.
HIGH: 89