Temperatures in the mid 90s Friday, heat expected to rise over the weekend

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MADISON, Wis. (WMTV) -- THE NBC15 WEATHER AUTHORITY FORECAST FROM METEOROLOGIST CHARLIE SHORTINO:

WEATHER IMPACT TODAY IS MEDIUM (2) DUE TO HEAT AND HUMIDITY.

Warm and humid conditions will continue across the region into the weekend. High temperatures will peak in the mid-90s on Friday with heat indices rising to 105 to 110.

*** HEAT ADVISORY IN EFFECT FROM NOON TODAY UNTIL 11PM SATURDAY ***

TODAY: BECOMING PARTLY CLOUDY, HOT AND HUMID.
HIGH: 95
WIND: SW 5-10

TONIGHT: PARTLY CLOUDY.
LOW: 78
WIND: SW 10

SATURDAY: PARTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS/T-STORMS.
HIGH: 89

SUNDAY: PARTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS/T-STORMS.
HIGH: 81

MONDAY: MOSTLY SUNNY.
HIGH: 77

 