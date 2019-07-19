Temperatures in the mid 90s Friday, heat expected to rise over the weekend

MADISON, Wis. (WMTV) -- THE NBC15 WEATHER AUTHORITY FORECAST FROM METEOROLOGIST CHARLIE SHORTINO:
WEATHER IMPACT TODAY IS MEDIUM (2) DUE TO HEAT AND HUMIDITY.
Warm and humid conditions will continue across the region into the weekend. High temperatures will peak in the mid-90s on Friday with heat indices rising to 105 to 110.
*** HEAT ADVISORY IN EFFECT FROM NOON TODAY UNTIL 11PM SATURDAY ***
TODAY: BECOMING PARTLY CLOUDY, HOT AND HUMID.
HIGH: 95
WIND: SW 5-10
TONIGHT: PARTLY CLOUDY.
LOW: 78
WIND: SW 10
SATURDAY: PARTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS/T-STORMS.
HIGH: 89
SUNDAY: PARTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS/T-STORMS.
HIGH: 81
MONDAY: MOSTLY SUNNY.
HIGH: 77