Temperatures rise with an Excessive Heat Watch in some areas

MADISON, Wis. (WMTV) JULY 16, 2019
5:00 a.m.
THE NBC15 WEATHER AUTHORITY FORECAST FROM METEOROLOGIST CHARLIE SHORTINO:
NO IMPACTFUL WEATHER TODAY.
Warmer and more humid conditions are expected through the middle of the week and into the weekend. High temperatures will peak in the mid-90s on Friday with heat indices rising to 105 to 110.
TODAY: PARTLY CLOUDY.
HIGH: 87
WIND: SW 5-10
TONIGHT: MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS/T-STORMS.
LOW: 72
WIND: CALM
WEDNESDAY: PARTLY CLOUDY WITH A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS/T-STORMS.
HIGH: 90
THURSDAY: PARTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS/T-STORMS.
HIGH: 93
FRIDAY: MOSTLY SUNNY, HOT AND HUMID.
HIGH: 95